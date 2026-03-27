Il Milan Futuro ha modificato la propria strategia, puntando sui giovani e sui talenti emergenti in Serie D, rispetto alla stagione precedente. La decisione si riflette anche nella composizione della rosa, con un’attenzione particolare alla media d’età rispetto alle altre seconde squadre. Questa scelta segna un nuovo orientamento per la squadra, che si distingue per un approccio più orientato alla crescita dei giovani calciatori.

Il progetto Milan Futuro continua con la sua crescita costante, ma sempre più importante. La retrocessione dalla Serie C alla Serie D ha portato paradossalmente benefici facendo capire alla società rossonera a cosa serva davvero una seconda squadra. Alcuni giocatori sono rimasti nel Milan Futuro anche con il cambio di categoria, ma il Diavolo ha cambiato decisamente modo di affrontare il progetto dell'Under 23. Se lo scorso anno l'obiettivo era salvare a qualsiasi costo mettendo in secondo piano la crescita dei giovani, in questa stagione in Serie D la classifica è un obiettivo secondario: fulcro lo sviluppo del talento e a parlare chiaro è la media d'età dei calciatori entrati in campo questa stagione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan Futuro cambio di obiettivo chiaro: parla la media d’età. Il confronto con le altre seconde squadre

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