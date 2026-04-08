Le U23 corrono | Juve e Inter vincono e puntano i playoff Stasera tocca all' Atalanta

Le squadre Under 23 continuano a competere nei campionati di categoria, con Juventus e Inter che ottengono vittorie e si avvicinano ai playoff. La Juventus ha battuto la Ternana grazie a Puczka e Guerra, mentre l’Inter ha conquistato punti con Spinaccé e Zuberek, rafforzando le proprie posizioni. Questa sera è in programma la partita dell’Atalanta, che si prepara a scendere in campo per il suo recupero.

Mercoledì dedicato ai recuperi delle Under 23, che non erano scese in campo alla 34a giornata avendo ottenuto il rinvio per gli impegni con le nazionali di alcuni giocatori. Ecco quanto accaduto, con le classifiche adesso che acquisiscono adesso forma compiuta a tre giornate dalla fine (al netto dei turni di riposo rimasti nel girone B). Il programma verrà completato in serata da Atalanta U23-Cavese (girone C). Dopo tre pareggi, torna a vincere la Juventus Next Gen e lo fa superando la Ternana, che continua a collezionare risultati negativi anche oltre gli effettivi demeriti sul campo (in un momento estremamente delicato per il futuro del club). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Le U23 corrono: Juve e Inter vincono e puntano i playoff. Stasera tocca all'Atalanta Champions, adesso i playoff: le possibili avversarie di Juve, Inter e Atalanta(Adnkronos) – Si chiude la fase campionato della Champions League, con 3 italiane su 4 qualificate ai playoff. Sorteggi Champions League, i playoff in diretta LIVE: le avversarie di Inter, Juve e AtalantaIl sorteggio dei playoff di Champions League 202526 in diretta LIVE e il tabellone completo: gli aggiornamenti sulle partite delle italiane e gli... Video Perugia Juventus U23 (2-2) | Gol e highlights: Ladinetti risponde a Guerra! (Serie C)Video Perugia Juventus U23 gol e highlights: tutte le reti e le occasioni migliori del match di Serie C di oggi 4 aprile ... ilsussidiario.net Pronostico Perugia vs Juventus U23 – 4 Aprile 2026La sfida di Serie C tra Perugia e Juventus U23, in programma il 4 Aprile 2026 alle 17:30 allo Stadio Renato Curi, rappresenta un momento cruciale del ... news-sports.it