Nel quartiere San Sperato nasce il primo parco giochi dedicato alla comunità

Nel quartiere San Sperato è stato aperto un nuovo parco giochi destinato alla comunità locale. La comunicazione ufficiale è stata effettuata dal consigliere comunale responsabile dei Parchi, dei Giardini e del Decoro Urbano. L'inaugurazione rappresenta un intervento specifico nel settore degli spazi verdi pubblici del quartiere.

Il delegato comunale Merenda: "La nuova area ludica è stata installata nella piazzetta antistante la chiesa, in un luogo centrale e facilmente pensato per diventare punto di ritrovo per famiglie e bambini" “Anche il quartiere di San Sperato ha finalmente il suo parco giochi”. L'annuncio arriva dal consigliere comunale con delega ai Parchi e Giardini e al Decoro Urbano, Massimiliano Merenda. "Grazie ai fondi risparmiati nel corso della consiliatura - ha precisato il delegato - e in particolare nell’ultimo anno, abbiamo deciso insieme all’assessore all’Ambiente Filippo Burrone di investire nella realizzazione del primo parco giochi dedicato alla comunità di San Sperato. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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