NAS in azione a Latina sequestri e chiusure per carenze igieniche nei birrifici | cosa è emerso dai controlli

A Latina, i Carabinieri NAS hanno effettuato controlli nei birrifici, sequestrando 330 litri di birra scaduta e sospendendo un’attività per problemi igienici. Durante le ispezioni sono state riscontrate carenze che hanno portato a sanzioni amministrative. Le verifiche hanno coinvolto diverse strutture del settore, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme di sicurezza e igiene.

È di due sanzioni amministrative, un sequestro e una sospensione dell’attività il bilancio dei controlli effettuati dai Carabinieri del NAS nel settore dei birrifici a Latina. Gli accertamenti sono stati condotti nell’ambito di una strategia operativa mensile volta a garantire la sicurezza alimentare lungo tutta la filiera produttiva e distributiva, con particolare attenzione al rispetto delle normative vigenti. Controlli e irregolarità Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, i militari del NAS di Latina hanno eseguito più ispezioni nel capoluogo pontino, riscontrando diverse irregolarità nella gestione dei prodotti destinati alla commercializzazione e gravi carenze igienico-strutturali negli stabilimenti controllati.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - NAS in azione a Latina, sequestri e chiusure per carenze igieniche nei birrifici: cosa è emerso dai controlli Notizie correlate Controlli del Nas nei birrifici pontini: sospesa un'attività per carenze igieniche, sequestrati 11 fusti in un'altraI controlli dei carabinieri del Nas si concentrano ora su birrifici e distillerie del territorio pontino, per verificare il rispetto della normativa... NAS in azione a Piacenza, sospeso centro di tatuaggi: igiene "horror", cos'è emerso dai controlliÈ stata sospesa un’attività di tatuatore e body piercing a Piacenza dopo un’ispezione dei Carabinieri del N. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Controlli del Nas nei birrifici pontini: sospesa un'attività per carenze igieniche, sequestrati 11 fusti in un'altra; Latina, controlli NAS nei birrifici: sequestrati 330 litri di birra e attività sospesa; Latina, controlli del NAS nei birrifici: sequestrati 330 litri di birra e sospesa un’attività; Controlli del Nas in due birrifici pontini, sequestrati 330 litri, sospesa un’attività. NAS in azione a Latina, sequestri e chiusure per carenze igieniche nei birrifici: cosa è emerso dai controlliÈ di due sanzioni amministrative, un sequestro e una sospensione dell’attività il bilancio dei controlli effettuati dai Carabinieri del NAS nel settore dei birrifici a Latina. Gli accertamenti sono ... virgilio.it Farmaci stupefacenti con ricette false, nove arresti dei carabinieri del NasUn sistema di approvvigionamento illecito di farmaci ad azione stupefacente, mediante l'uso di ricette mediche false e documenti di identità contraffatti, e di attività parallele di spaccio di ... ilmessaggero.it CISTERNA DI LATINA 18/04/2026 SMARRITO OSCAR Cane maschio, meticcio, taglia piccola, 8 anni. No chip Ultimo avvistamento: Via Nettuno all’altezza del civico 360, un vicino dice di aver visto una coppia di ragazzi con Fiat500 bianca prenderlo - facebook.com facebook