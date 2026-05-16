Narvaez vince per distacco a Fermo Eulalio resta in maglia rosa
Nell'ottava tappa del Giro d'Italia 2026, lunga 156 chilometri tra Chieti e Fermo, il ciclista ha concluso in prima posizione in solitaria. La corsa si è disputata su un percorso pianeggiante, senza variazioni significative di altitudine. Il vincitore ha tagliato il traguardo con un distacco considerevole rispetto agli inseguitori. Il leader della classifica generale, in questa fase, resta invariato, mantenendo la maglia rosa.
FERMO - Jhonatan Narvaez vince in solitaria l'ottava tappa del Giro d'Italia 2026, la Chieti-Fermo di 156 chilometri. Seconda affermazione in questa edizione della corsa dopo quella di Cosenza, la quarta in carriera, per lo scalatore ecuadoriano della UAE Team Emirates-XRG, secondo posto per Andreas Leknessund (Uno-X Mobility), arrivato con 32" di ritardo, terzo il suo connazionale e compagno di squadra Martin Tjotta. La maglia rosa di leader della classifica generale resta sulle spalle del portoghese Alfonso Eulalio (Bahrain Victorius). La giornata è stata caratterizzata da diversi tentativi di fuga. Nella prima parte Filippo Ganna (Netcompany INEOS) e Alberto Bettiol (XDS Astana Team) hanno guadagnato un bel vantaggio sul gruppo, ma i due azzurri sono stati ripresi al 53esimo chilometro di gara. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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