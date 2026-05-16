Narvaez vince per distacco a Fermo Eulalio resta in maglia rosa

Nell'ottava tappa del Giro d'Italia 2026, lunga 156 chilometri tra Chieti e Fermo, il ciclista ha concluso in prima posizione in solitaria. La corsa si è disputata su un percorso pianeggiante, senza variazioni significative di altitudine. Il vincitore ha tagliato il traguardo con un distacco considerevole rispetto agli inseguitori. Il leader della classifica generale, in questa fase, resta invariato, mantenendo la maglia rosa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui