A Fermo si celebra la vittoria dell’atleta che ha conquistato l’ottava tappa del Giro d’Italia, un risultato che segna il ritorno della corsa nella città dopo cinque decenni. La competizione si è svolta il 16 maggio 2026, coinvolgendo ciclisti provenienti da diversi paesi. La vittoria è stata ottenuta da un corridore proveniente da un continente lontano, portando entusiasmo tra i presenti e lasciando un segno nel ricordo locale di questa manifestazione sportiva.

Fermo, 16 maggio 2026 - Arriva dall'altra parte del mondo il vincitore dell' ottava tappa del Giro d'Italia, che dopo 50 anni è tornata a Fermo. Si chiama Jhonatan Narvaez (Uae) e arriva dall' Ecuador, un coraggioso che è riuscito a trovare l'azione giusta per far selezione e poi staccarsi di dosso Leknessund (Uno-X Mobility), affrontando da solo e con grinta il muro di Capodarco e poi quelli di Fermo. Ancora in maglia rosa, Alfonso Eulalio (Bahrain). Una festa per Fermo dopo mezzo secolo. Una giornata davvero di gioia per la città che dopo aver vissuto gli arrivi della Tirreno Adriatico con Sagan, ora hanno potuto riabbracciare il Giro dopo 50 anni dal successo di Motta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Narvaez vince a Fermo la tappa 8 del Giro d’Italia. La città festeggia in rosa dopo 50 anni

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Dagli sbandieratori alla premiazione di Narvaez, la festa a Fermo per il Giro d'Italia (in...

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