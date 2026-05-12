Nella quarta tappa del Giro d’Italia 2026, da Catanzaro a Cosenza, Jhonatan Narváez del team UAE Team Emirates XRG si è aggiudicato la vittoria. Questa tappa ha rappresentato il primo arrivo in Italia dopo le tre frazioni disputate in Bulgaria. La maglia rosa al momento è indossata dal ciclista del team di riferimento, mentre Narváez ha conquistato il successo sul traguardo calabrese.

Jhonatan Narváez del team UAE Team Emirates XRG ha vinto la quarta tappa del Giro d’Italia 2026, la Catanzaro-Cosenza, la prima in Italia dopo le prime tre frazioni corse in Bulgaria. Il corridore ecuadoriano ha preceduto sul traguardo Orluis Aular della Movistar e Giulio Ciccone della Lidl-Trek, che è la nuova maglia rosa. Giornata nera per Rosa Guillermo Thomas Silva che è andato in crisi sul Gpm di giornata di Cozzo Tunno e ha accumulato un ritardo di circa 10 minuti. Distacco per cui perde sia la maglia Rosa sia la maglia Bianca Conad. Silva, il primo uruguaiano a vincere una tappa del Giro e a indossare la maglia rosa, era in testa alla classifica generale alla ripresa della corsa in Italia, dopo il giorno di riposo successivo alle prime tre tappe in Bulgaria.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Giro d’Italia 2026, Narvaez vince la tappa a Cosenza: maglia rosa a Ciccone

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Giulio Ciccone Maglia Rosa alla QUARTA TAPPA del GIRO D'ITALIA 2026

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