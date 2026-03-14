Teatro Ringhiera | dopo 10 anni Milano lo riapre nel 2027

Il Teatro Ringhiera di Milano, situato nel quartiere Abbiategrasso, riaprirà nel 2027 dopo dieci anni di chiusura iniziata nel 2017. La struttura, considerata un punto di riferimento culturale nella zona, è stata chiusa per un lungo periodo e ora si prepara a riprendere le attività. La riapertura è prevista per l’anno prossimo, segnando il ritorno di un importante spazio teatrale in città.

Il Teatro Ringhiera, storico presidio culturale del quartiere Abbiategrasso a Milano, sta per tornare alla vita dopo un decennio di chiusura iniziata nel 2017. La Giunta comunale ha approvato le linee guida per la nuova concessione d’uso a titolo oneroso, con i lavori di riqualificazione che dovrebbero concludersi entro la fine dell’anno corrente. L’obiettivo è restituire lo spazio al pubblico in vista della stagione teatrale 20272028. Questo provvedimento segna una svolta concreta per il tessuto sociale della Lombardia, trasformando un edificio costruito nel 1969 all’interno di un complesso residenziale pubblico in via Boifava 17 da luogo abbandonato a motore di creatività. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Teatro Ringhiera: dopo 10 anni, Milano lo riapre nel 2027 Articoli correlati Leggi anche: A Milano il Teatro Ringhiera riaprirà dopo dieci anni: lavori quasi finiti Leggi anche: Pioppo, dopo più 10 anni riapre la Scuola dell’Infanzia di via Polizzi Una selezione di notizie su Teatro Ringhiera A Milano il Teatro Ringhiera riaprirà dopo dieci anni: lavori quasi finitiIl comune ha approvato le linee d'indirizzo per la gestione. Si prevede la fine della riqualificazione per fine anno ... milanotoday.it Teatro Ringhiera, ripartono i lavori dopo pit-stop di otto mesi: inaugurazione a inizio 2027Milano, 14 ottobre 2025 – Ci sono voluti otto mesi di stop, ma finalmente i lavori di ristrutturazione del Teatro Ringhiera di via Boifava – chiuso dal 2017 – stanno per ripartire. Il cantiere è già ... ilgiorno.it