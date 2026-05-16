A Napoli si stanno intensificando i contatti con il Villarreal per il ritorno di Rafa Marin. Le sue recenti prestazioni hanno portato i responsabili del club a parlare con il club spagnolo, con l’obiettivo di definire un possibile trasferimento. La trattativa si sta sviluppando in queste ore, con le parti coinvolte che stanno valutando le modalità e i dettagli dell’accordo. La decisione finale dovrebbe dipendere anche dalle valutazioni del giocatore e dalle offerte ufficiali.

Le convincenti prestazioni di Rafa Marin hanno convinto Manna e la dirigenza azzurra ad avviare i contatti con il Villarreal per il ritorno del difensore. Come riportato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, siamo alle battute finali per una seconda esperienza a Napoli del giocatore. Il giornalista specifica che il club spagnolo aveva un’opzione d’acquisto da 12 milioni che non era unilaterale, serviva l’ok da parte del club partenopeo per attivare la clausola di riscatto. I dirigenti sono in stretto contatto per risolvere la situazione e l’operazione, secondo Moretto, al 95% è fatta. Il percorso di Rafa Marin in Spagna.... 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Napoli, vicino il ritorno di Rafa Marin: contatti in corso con il Villarreal

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Napoli shock: Rafa Marin torna davvero

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