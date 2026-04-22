Rafa Marin ha confermato la sua presenza nel reparto difensivo del Villarreal, dove sta dimostrando stabilità dopo un passato al Napoli. La sua situazione attuale lascia aperta la possibilità di un suo ritorno in Italia, ipotesi che coinvolgerebbe anche un possibile reintegro tra le fila del club partenopeo. La decisione finale dipenderà dagli sviluppi futuri e dalle scelte delle parti coinvolte.

Rafa Marin sta trovando continuità al Villarreal, cosa che gli era mancata nella sua unica stagione al Napoli; per il centrale spagnolo, però, non è escluso un ritorno in Italia e una possibile reintegrazione nella rosa azzurra. Ricordiamo che il Villarreal lo ha preso in prestito con diritto di riscatto. Rafa Marin potrebbe tornare al Napoli. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il difensore classe 2002 ha disputato 27 presenze finora con il club spagnolo, condite da 1 gol e 1 assist; il diritto di riscatto è fissato a poco più di 12 milioni e il Villarreal vorrebbe esercitarlo, ma a causa di cambi interni nella società, potrebbero esserci novità anche per lui.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Rafa Marin ha convinto il Villarreal, ma non è escluso il ritorno a Napoli

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