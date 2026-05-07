Rafa Marin ha manifestato interesse a tornare a giocare con il Napoli, squadra con cui ha già avuto un passato. Dopo aver trascorso una stagione con il Villarreal, il difensore spagnolo ha espresso la volontà di riapprodare in Italia. La trattativa tra le parti è in corso, mentre il club azzurro valuta le eventuali operazioni di mercato. Al momento, non ci sono annunci ufficiali in merito.

Rafa Marin guarda di nuovo al Napoli. Dopo una stagione positiva al Villarreal, il difensore spagnolo potrebbe rientrare in azzurro con l’obiettivo di giocarsi finalmente le proprie carte in Serie A. Il club spagnolo ha un diritto di riscatto. La situazione, però, non dipenderà soltanto dal Villarreal. Anche la volontà del giocatore avrà un peso importante. E Rafa Marin, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, avrebbe già fatto capire di voler tornare al Napoli. La sua esperienza in Spagna è stata utile. Il centrale ha trovato continuità. Ha mostrato affidabilità. Ha convinto per rendimento e personalità. Un percorso diverso rispetto a quello vissuto in azzurro durante la stagione dello scudetto, quando il suo spazio era stato molto limitato.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Rafa Marin vuole il Napoli: ritorno dopo il Villarreal

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