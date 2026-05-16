Napoli un ponte artistico per l’allenatore palestinese ucciso a Gaza

Da ameve.eu 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli, un’edicola si è trasformata in un punto di riferimento per ricordare un allenatore palestinese ucciso a Gaza. La figura, nota per aver cercato di proteggere i giovani tra le macerie, era molto conosciuta in quella zona. La sua morte ha suscitato grande attenzione e ha portato alla creazione di un ponte simbolico tra la città italiana e la Striscia di Gaza. Nel frattempo, sono emersi dettagli sulla vita dell’allenatore e sul ruolo che aveva all’interno della comunità locale.

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? Domande chiave Come può un'edicola di Napoli diventare un ponte con Gaza?. Chi era l'allenatore che proteggeva i ragazzi tra le macerie?. Cosa lega lo Spartak San Gennaro alla squadra di Beit Lahia?. Come si trasforma il lutto in un progetto itinerante in Italia?.? In Breve Installazione nelle edicole di Piazza Dante e parallela esposizione a Beit Lahia.. Legame solidale tra Spartak San Gennaro e l'Al Haddaf Team palestinese.. Lancio del libro Il sogno di Mohammed curato da Liberi Edizioni.. Progetto itinerante previsto in diverse città italiane per sostenere la Palestina.. Piazza Dante a Napoli ospita oggi un’installazione artistica per onorare la memoria di Mohammed Al Sultan, l’allenatore palestinese dell’Al Haddaf Team scomparso un anno fa durante un bombardamento a Gaza insieme al fratello Bahaa e ad altri familiari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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