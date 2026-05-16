Napoli un ponte artistico per l’allenatore palestinese ucciso a Gaza
A Napoli, un’edicola si è trasformata in un punto di riferimento per ricordare un allenatore palestinese ucciso a Gaza. La figura, nota per aver cercato di proteggere i giovani tra le macerie, era molto conosciuta in quella zona. La sua morte ha suscitato grande attenzione e ha portato alla creazione di un ponte simbolico tra la città italiana e la Striscia di Gaza. Nel frattempo, sono emersi dettagli sulla vita dell’allenatore e sul ruolo che aveva all’interno della comunità locale.
? Domande chiave Come può un'edicola di Napoli diventare un ponte con Gaza?. Chi era l'allenatore che proteggeva i ragazzi tra le macerie?. Cosa lega lo Spartak San Gennaro alla squadra di Beit Lahia?. Come si trasforma il lutto in un progetto itinerante in Italia?.? In Breve Installazione nelle edicole di Piazza Dante e parallela esposizione a Beit Lahia.. Legame solidale tra Spartak San Gennaro e l'Al Haddaf Team palestinese.. Lancio del libro Il sogno di Mohammed curato da Liberi Edizioni.. Progetto itinerante previsto in diverse città italiane per sostenere la Palestina.. Piazza Dante a Napoli ospita oggi un’installazione artistica per onorare la memoria di Mohammed Al Sultan, l’allenatore palestinese dell’Al Haddaf Team scomparso un anno fa durante un bombardamento a Gaza insieme al fratello Bahaa e ad altri familiari. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Paramedico palestinese ucciso a Gaza: “Rischiava la vita per salvare gli altri”
Gli occhi di Gaza, la giornalista palestinese Plestia Alaqad racconta la guerra: «Soltanto a Gaza dormi contando i razzi invece delle stelle»«Quando una raffica di messaggi sul cellulare mi sveglia, sono ancora mezza addormentata.
Alfonso Pecoraro Scanio. . Ancora il Ponte e le bugie di Salvini? Il Papa a Napoli pace e pizza con scritta stile campagna #pizzaunesco La Cia smentisce il presidente su forza Iran Giovane Rocco premiato da Mattarella Prossimi appuntamenti Ecodigital facebook
Evento sui centri storici, denominato Trame dal passato, voluto e moderato dall’arch. Nino Serpico, nell’incantevole Chiostro del Santuario Madonna della Speranza di Marigliano di Napoli. Complimenti a tutto lo staff per aver promosso un momento di confro x.com
Da Napoli su RAI 1 Concerto dell'Epifania, 'ponte fra culture'Sarà trasmessa domani, su Rai 1, in seconda serata, subito dopo l'estrazione della Lotteria Italia, la 31ma edizione del Concerto dell'Epifania, dal Teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare di ... ansa.it
Ponte dell'Immacolata, bagno di folla nelle vie del centro: Napoli calamita: mai così pienaOvunque comitive di turisti italiani e stranieri passeggiano per strade e vicoli, dividendosi tra le bellezze artistiche e il patrimonio storico. Il centro storico e in particolare via San Gregorio ... ilmattino.it