Napoli un ponte artistico per l’allenatore palestinese ucciso a Gaza

A Napoli, un’edicola si è trasformata in un punto di riferimento per ricordare un allenatore palestinese ucciso a Gaza. La figura, nota per aver cercato di proteggere i giovani tra le macerie, era molto conosciuta in quella zona. La sua morte ha suscitato grande attenzione e ha portato alla creazione di un ponte simbolico tra la città italiana e la Striscia di Gaza. Nel frattempo, sono emersi dettagli sulla vita dell’allenatore e sul ruolo che aveva all’interno della comunità locale.

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