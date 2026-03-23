Paramedico palestinese ucciso a Gaza | Rischiava la vita per salvare gli altri

Ucciso a Gaza il paramedico Hamdouna. È tra gli oltre 1.500 operatori sanitari morti nella Striscia. Da tempo per le Nazioni Unite si sta mettendo in atto un vero e proprio "medicidio". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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