Sorpreso in auto durante l’operazione Rondò dai carabinieri di Montesilvano | era evaso dai domiciliari arrestato

Durante l’operazione “Rondò” dei carabinieri di Montesilvano, un uomo è stato sorpreso in auto vicino a uno dei punti coinvolti nell’azione, nonostante fosse agli arresti domiciliari. L’individuo è stato immediatamente arrestato, dopo essere stato trovato fuori dalla propria abitazione. L’operazione ha portato all’esecuzione di venti misure cautelari contro soggetti coinvolti nello spaccio di cocaina ed eroina in regione.

Doveva essere ai domiciliari e invece sarebbe stato sorpreso a bordo di un'auto nei pressi di uno degli obiettivi dell'operazione "Rondò" con cui i carabinieri di Montesilvano hanno sferrato un duro colpo allo spaccio di cocaina ed eroina in Abruzzo eseguendo 20 misure cautelari all'alba di.