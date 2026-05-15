Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio CRC in cui ha commentato la sua stagione calcistica. Ha parlato di un percorso caratterizzato da vari infortuni e momenti difficili, ma anche di come siano stati affrontati con determinazione. Il giocatore ha evidenziato l’importanza dell’atteggiamento in campo e ha menzionato il rapporto con i tifosi come elemento fondamentale durante la stagione. Ha fatto riferimento anche al suo rapporto con il Bologna.

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha parlato della sua stagione in esclusiva a Radio CRC. Tra infortuni, momenti complessi e la gestione di situazioni impreviste, il centrale kosovaro sottolinea l’importanza dell’atteggiamento in campo e il valore del legame con i tifosi. Con oltre 300 presenze come obiettivo, Rrahmani racconta come Napoli sia ormai la sua prima casa e riflette sull’anno vissuto tra difficoltà e soddisfazioni. Presenze e impegno in campo. Rrahmani ha chiarito il suo legame profondo con la maglia azzurra: “Dopo tanti anni a Napoli posso dire che la mia prima casa non è più in Kosovo, ma è qui. Obiettivo 300 presenze? Più ne faccio meglio è, per la società e per me, perché vuol dire che ne sono capace”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Rrahmani a Radio CRC: “Stagione difficile, ma positiva”, poi sul Bologna e tifosi

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