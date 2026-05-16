Napoli quale futuro per Marianucci? Il Torino ha preso una decisione

Il futuro di Luca Marianucci al Torino si fa più incerto, mentre il club partenopeo ha manifestato apertura a una possibile proroga del prestito, anche con modifiche alla formula. La decisione del Napoli riguarda un eventuale prolungamento oltre giugno, senza ancora confermare ufficialmente. La situazione resta da definire, e le parti coinvolte stanno valutando le opzioni disponibili. Non sono stati comunicati dettagli specifici sui termini o sulle tempistiche di una possibile intesa.

Luca Marianucci potrebbe restare al Torino oltre giugno: il Napoli apre al prolungamento del prestito con formula modificata. Secondo Tuttosport, un incontro tra Manna e Petrachi definirà il destino del difensore centrale. Marianucci: il Napoli preferisce il prestito continuo. Gli azzurri non intendono richiamare il centrale nella prossima stagione. La scelta del club partenopeo è netta: il giovane deve continuare a giocare con continuità altrove, sviluppandosi nel progetto Under 21 della Nazionale italiana. Questo orientamento apre uno spiraglio importante per il Torino, che vorrebbe trattenerlo oltre il 30 giugno. La permanenza in granata non è una soluzione di ripiego, bensì la strada preferita da tutti gli attori coinvolti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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