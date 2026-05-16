Marianucci tra Napoli e Torino | incontro per il futuro
Luca Marianucci si trova attualmente tra Napoli e Torino per partecipare a un incontro che riguarda il suo futuro. L'evento si svolge in queste due città e coinvolge diverse figure del settore. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità dell'incontro o sui temi specifici trattati. La presenza di Marianucci nelle due città suggerisce un impegno importante per le decisioni che riguardano il suo percorso professionale. Nessuna informazione aggiuntiva è stata comunicata sui risultati dell'incontro.
Il futuro di Luca Marianucci sarà presto al centro di un confronto tra Napoli e Torino. Nei prossimi giorni i due club dovrebbero incontrarsi per fare il punto sulla situazione del difensore centrale e valutare il percorso più adatto alla sua crescita. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio account X, tra le possibilità c’è anche la permanenza del giocatore in granata per un’altra stagione. Il Torino sarebbe infatti favorevole a proseguire il lavoro con Marianucci, garantendogli continuità e minuti. Il Napoli, dal canto suo, dovrà decidere se riportarlo subito in rosa oppure lasciarlo ancora maturare in prestito. La seconda opzione resta concreta, soprattutto se il club azzurro dovesse ritenere più utile un altro anno di esperienza in Serie A. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
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Previsto un incontro nei prossimi giorni tra #Torino e #Napoli per discutere del futuro di Luca #Marianucci. Tra le opzioni: il difensore centrale potrebbe rimanere al Toro per un'altra stagione. Fonte: Nicolò Schira facebook
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