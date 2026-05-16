Napoli nessun dubbio nonostante le critiche | il big resterà in azzurro

Rasmus Hojlund continuerà a vestire la maglia del Napoli anche nella prossima stagione. La decisione è stata presa, nonostante alcune critiche, e dipende dall’esito della partita di Pisa, dove il club deve ottenere la qualificazione in Champions League. Finché questa condizione non sarà soddisfatta, il giocatore rimarrà sotto contratto con la squadra partenopea. La situazione si sbloccherà al termine della gara, quando si conoscerà l’esito della qualificazione europea.

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Rasmus Hojlund continuerà a giocare nel Napoli anche nella prossima stagione. C’è solo uno step da compiere al riguardo: conquistare la qualificazione in Champions a Pisa. Dopodiché, scatterà l’obbligo di riscatto dal Manchester United pari a 44 milioni di euro, con tanto di clausola per il prossimo anno. Hojlund, a Pisa per restare azzurro: il futuro accordo. Secondo “ Il Mattino”, non c’è alcun dubbio: Rasmus Hojlund sarà il pilastro del futuro per il Napoli. Una volta raggiunta l’aritmetica qualificazione in Champions League, scatterà l’obbligo di riscatto per lui. Ma non solo, perché il nuovo accordo prevederà anche una clausola rescissoria di 85 milioni di euro che scatterà dall’estate del 2027. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, nessun dubbio nonostante le critiche: il big resterà in azzurro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SI PUÒ SOPRAVVIVERE A TUTTO. ANCHE A SÉ STESSI. GIORGIO MONTANINI passa dal BSMT! Sullo stesso argomento Cassano: “Il miglior giocatore del Milan? Nessun dubbio, Modric”. Sulle altre big …Antonio Cassano, ex attaccante, in Serie A, anche del Milan per 18 mesi (gennaio 2011-giugno 2012, con 8 gol e 16 assist in 40 presenze e un palmarès... Parma-Napoli, Conte ha un solo dubbio: il tecnico azzurro è tentatoAlisson Santos divide Conte in vista della trasferta di Parma: il tecnico azzurro valuta se lanciare il brasiliano dal primo minuto oppure... Il Napoli non rischia la Champions ma i dubbi sul futuro aumentano: da Conte a De Bruyne, cosa può succedereBasterà battere almeno una tra Pisa e Udinese nelle ultime due giornate per qualificarsi alla prossima Champions League, poi il Napoli dovrà programmare il futuro tra mille dubbi: Conte resta? Cosa fa ... msn.com Napoli, Lukaku nuovo messaggio sui social: nessuna riconciliazione, Big Rom rivendica la rottura col clubLukaku torna a pubblicare delle Instagram story sui social in cui fa capire di voler andare avanti per la sua strada: nessuna riconciliazione col Napoli ... sport.virgilio.it