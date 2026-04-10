Parma-Napoli Conte ha un solo dubbio | il tecnico azzurro è tentato
In vista della partita tra Parma e Napoli, il tecnico azzurro sta valutando la posizione di Alisson Santos. La decisione riguarda se schierare il giocatore dal primo minuto o lasciarlo in panchina per preservarlo. La scelta dipende da una valutazione interna e ancora non è stata ufficializzata. La partita è prevista per la prossima giornata di campionato.
Alisson Santos divide Conte in vista della trasferta di Parma: il tecnico azzurro valuta se lanciare il brasiliano dal primo minuto oppure preservarlo per la panchina, secondo quanto rivela La Gazzetta dello Sport. Alisson Santos, la tentazione di Conte per l’attacco. Le sedute tecniche a Castel Volturno hanno iniziato a delineare le scelte tattiche per la sfida emiliana, e il vero nodo riguarda il centrocampo. La Gazzetta dello Sport riferisce che la tentazione esiste davvero: il mister partenopeo sta decidendo se schierare Alisson dal primo minuto o sfruttarlo nel corso della partita, considerando anche l’impatto positivo di Anguissa nella recente gara contro il Milan. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
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