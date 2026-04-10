Parma-Napoli Conte ha un solo dubbio | il tecnico azzurro è tentato

In vista della partita tra Parma e Napoli, il tecnico azzurro sta valutando la posizione di Alisson Santos. La decisione riguarda se schierare il giocatore dal primo minuto o lasciarlo in panchina per preservarlo. La scelta dipende da una valutazione interna e ancora non è stata ufficializzata. La partita è prevista per la prossima giornata di campionato.