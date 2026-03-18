Cassano | Il miglior giocatore del Milan? Nessun dubbio Modric Sulle altre big …

Antonio Cassano, ex attaccante che ha giocato nel Milan per diciotto mesi tra il gennaio 2011 e il giugno 2012, ha dichiarato che il miglior giocatore del Milan è Modric. Ha anche parlato delle altre grandi squadre, senza fornire dettagli o opinioni personali, offrendo una visione diretta e senza fronzoli sulle sue preferenze. La sua opinione si concentra esclusivamente sui nomi dei calciatori, senza ulteriori analisi.

Antonio Cassano, ex attaccante, in Serie A, anche del Milan per 18 mesi (gennaio 2011-giugno 2012, con 8 gol e 16 assist in 40 presenze e un palmarès in cui annovera uno Scudetto e una Supercoppa Italiana), ha rilasciato un'intervista a 'Il Giorno'. Interpellato sui migliori giocatori delle big del nostro campionato, 'FantAntonio' ha indicato le sue preferenze. Questa volta, probabilmente, Cassano metterà più di qualche persona d'accordo. LEGGI ANCHE: Capello: “Napoli in grande forma. Milan, troppi rallentamenti. Inter, penso che.” "Per l'Inter, Lautaro Martínez - ha esordito Cassano -. Milan? Nessun dubbio, Luka Modric. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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