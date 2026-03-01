16enne accoltella studente su bus scolastico | ferita alla coscia per moventi legati agli stupefacenti Genitori arrestati dopo aggressione ai Carabinieri

Un ragazzino di 16 anni ha ferito con un coltello un compagno di scuola su un autobus tra Faenza e Riolo Terme. La ferita alla coscia si è verificata durante una discussione legata a sostanze stupefacenti. Dopo l’incidente, i genitori dell’aggressore sono stati arrestati per aver aggredito i Carabinieri intervenuti sul posto. L’episodio si è verificato sabato mattina.

Sabato mattina un episodio di violenza ha coinvolto un autobus scolastico in transito tra Faenza e Riolo Terme, in provincia di Ravenna. Un ragazzo di 16 anni, già noto alle forze dell'ordine, avrebbe prima minacciato e poi colpito con un coltello alla coscia un compagno di 19 anni, a bordo del mezzo carico di studenti diretto all'istituto alberghiero. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Ravenna, 16enne accoltella ragazzo sul bus: lui in comunità, arrestati i genitori Accoltellamento sul bus, fermato un 17enne: arrestati anche i genitori per aggressione ai CarabinieriMomenti di violenza e follia, con un giovane accoltellato e un'intera famiglia che finisce in arresto. Una raccolta di contenuti su Genitori. Sedicenne accoltella uno studente sul bus nel Ravennate, arrestati i genitoriA Riolo Terme, nel Ravennate, un 16enne accoltella alla coscia uno studente 19enne sull'autobus - forse per per motivi legati all'uso di stupefacenti - e finisce denunciato mentre i suoi genitori, che ... ansa.it 16enne accoltella 19enne sul bus, finisce in comunità, arrestati i genitoriUn 16enne è stato denunciato nel Ravennate con l'accusa di lesioni aggravate dopo avere accoltellato uno studente 19enne a una coscia, forse per motivi legati all'uso di stupefacenti. (ANSA) ... ansa.it