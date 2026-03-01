16enne accoltella studente su bus scolastico | ferita alla coscia per moventi legati agli stupefacenti Genitori arrestati dopo aggressione ai Carabinieri

Un ragazzino di 16 anni ha ferito con un coltello un compagno di scuola su un autobus tra Faenza e Riolo Terme. La ferita alla coscia si è verificata durante una discussione legata a sostanze stupefacenti. Dopo l’incidente, i genitori dell’aggressore sono stati arrestati per aver aggredito i Carabinieri intervenuti sul posto. L’episodio si è verificato sabato mattina.

Sabato mattina un episodio di violenza ha coinvolto un autobus scolastico in transito tra Faenza e Riolo Terme, in provincia di Ravenna. Un ragazzo di 16 anni, già noto alle forze dell'ordine, avrebbe prima minacciato e poi colpito con un coltello alla coscia un compagno di 19 anni, a bordo del mezzo carico di studenti diretto all'istituto alberghiero. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

