Litigano in classe 16enne colpito con un banco alla schiena in ospedale con grave ematoma al rene

Da napolitoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di 16 anni è stato portato al pronto soccorso del Cto in serata con dolore intenso alla schiena. Secondo quanto ricostruito, si trovava in classe quando ha avuto un alterco con un coetaneo. Durante la discussione, è stato colpito con un banco alla schiena. I medici hanno riscontrato un grave ematoma al rene, che ha richiesto un intervento di emergenza. La vicenda è al momento al vaglio delle forze dell'ordine, che stanno svolgendo le indagini.

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Un ragazzino di 16 anni è arrivato al Pronto soccorso del Cto in serata, lamentando forti dolori alla schiena. La bravura e la prontezza degli addetti al triage hanno consentito di capire subito l'entità del problema. Il 16enne è stato sottoposto ad esami immediati e ricoverato in chirurgia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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