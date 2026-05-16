Il 16 maggio 2026 si terrà a Napoli un incidente probatorio disposto dal gip Federica De Bellis per chiarire le circostanze della morte di Riccardo Di Cristo, un bambino di Torre del Greco deceduto il 16 febbraio 2024 all’ospedale Monaldi. Riccardo aveva quasi tre mesi al momento del decesso. L’incidente probatorio ha l’obiettivo di raccogliere elementi probatori per approfondire le cause della morte del neonato.

NAPOLI, 16 MAGGIO 2026 – Sarà un incidente probatorio disposto dal gip di Napoli Federica De Bellis a fare chiarezza sulla morte di Riccardo Di Cristo, il bambino di Torre del Greco deceduto il 16 febbraio 2024 all’ospedale Monaldi di Napoli a quasi tre mesi di vita. Dopo la denuncia presentata dai genitori, la Procura ha iscritto nel registro degli indagati due medici in relazione al decesso del piccolo, nato il 25 novembre 2023 con una malformazione cardiaca. Secondo quanto emerso dagli accertamenti autoptici, il bambino sarebbe stato colpito da un’infezione che aveva reso necessaria una terapia antibiotica. Tra le ipotesi al vaglio vi è quella di un trattamento farmacologico ritenuto non adeguato rispetto al quadro clinico. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Napoli, incidente probatorio sulla morte del piccolo Riccardo Di Cristo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Morte Domenico, oggi incidente probatorio e autopsia

Sullo stesso argomento

Morte del piccolo Domenico, fissato per martedì l’incidente probatorioÈ stato fissato per martedì prossimo, davanti al gip di Napoli Sorrentino, il conferimento degli incarichi nell’ambito dell’incidente probatorio...

Morte del piccolo Domenico, domani incidente probatorio e autopsiaÈ fissato per domani 3 marzo l’incidente probatorio con autopsia sul corpo del piccolo Domenico, il bimbo morto all’ospedale Ospedale Monaldi dopo un...

Napoli, morto a tre mesi nel reparto di Domenico. Indagate due dottoresse: Cura sbagliataDue medici indagati per la morte del piccolo Riccardo Di Cristo e l’avvio di incidente probatorio per stabilire con certezza le cause del decesso. Arriva ad un punto di ... ilmattino.it

Due medici indagati per la morte del neonato Riccardo Di Cristo di 3 mesi all’ospedale Monaldi di NapoliPer la morte del neonato Riccardo Di Cristo all'ospedale Monaldi di Napoli ci sono due medici indagati. Sarà l'incidente probatorio disposto dalla gip di Napoli, Federica De Bellis, a chiarire cosa si ... fanpage.it