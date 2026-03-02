Morte del piccolo Domenico domani incidente probatorio e autopsia

Domani si terrà l’incidente probatorio e l’autopsia sul corpo di Domenico, il bambino deceduto all’ospedale Monaldi dopo un trapianto di cuore. Il bambino era arrivato in sala operatoria in condizioni già compromesse e il trapianto non ha avuto successo. La procedura è programmata per esaminare le cause della morte.

È fissato per domani 3 marzo l'incidente probatorio con autopsia sul corpo del piccolo Domenico, il bimbo morto all'ospedale Ospedale Monaldi dopo un trapianto di cuore - arrivato in sala operatoria già compromesso - non riuscito. Nell'inchiesta della procura di Napoli risultano sette indagati.