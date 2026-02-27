Morte del piccolo Domenico fissato per martedì l’incidente probatorio

Martedì prossimo si terrà davanti al giudice per le indagini preliminari di Napoli l’incidente probatorio relativo alla morte del piccolo Domenico. La procedura coinvolge le autorità giudiziarie e mira a raccogliere elementi utili per le indagini. La data è stata stabilita nel calendario ufficiale e il procedimento si svolgerà presso l’ufficio del gip.

È stato fissato per martedì prossimo, davanti al gip di Napoli Sorrentino, il conferimento degli incarichi nell'ambito dell'incidente probatorio disposto per fare luce sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, il bambino deceduto lo scorso 21 febbraio in seguito a un trapianto di cuore non riuscito, eseguito all'ospedale Monaldi. I magistrati della VI sezione della Procura.