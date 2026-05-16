Napoli in migliaia al corteo contro la violenza col Cardinale Battaglia e i sindacati | Basta armi aiuti per i ragazzi

A Napoli si è svolto un corteo a cui hanno partecipato migliaia di persone per chiedere azioni concrete contro la violenza. La manifestazione ha visto la presenza di rappresentanti religiosi e sindacali che hanno sottolineato l’esigenza di ridurre la disponibilità di armi e di investire risorse per sostenere i giovani. La protesta si è concentrata sulla richiesta di un’attenzione maggiore alle problematiche sociali e sulla necessità di creare reti di supporto tra le comunità.

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