Napoli in migliaia al corteo contro la violenza col Cardinale Battaglia e i sindacati | Basta armi aiuti per i ragazzi
A Napoli si è svolto un corteo a cui hanno partecipato migliaia di persone per chiedere azioni concrete contro la violenza. La manifestazione ha visto la presenza di rappresentanti religiosi e sindacali che hanno sottolineato l’esigenza di ridurre la disponibilità di armi e di investire risorse per sostenere i giovani. La protesta si è concentrata sulla richiesta di un’attenzione maggiore alle problematiche sociali e sulla necessità di creare reti di supporto tra le comunità.
Migliaia di persone in strada a Napoli per il corteo contro la violenza: "Bisogna fare rete, aiutare i giovani ad uscire dalla povertà educativa". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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