Corteo No Kings a Roma migliaia in piazza | cartelli contro Trump e Meloni No ai re e alle loro guerre

A Roma si è svolto un corteo organizzato dal movimento globale 'No Kings' con migliaia di partecipanti. La manifestazione ha visto la presenza di persone che portavano cartelli contro la guerra e contro le figure di Trump e Meloni, con slogan come

Sono migliaia le persone scese in piazza a Roma per la manifestazione promossa dal movimento globale 'No Kings' contro la guerra. Al corteo anche Ilaria Salis. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati No Kings, domani la manifestazione a Roma contro guerra e autoritarismo: “Saremo centinaia di migliaia”Sabato 28 marzo la manifestazione No Kings a Roma, da piazza della Repubblica a San Giovanni, contro guerra e governo Meloni. Proteste a Copenaghen, migliaia di persone in piazza contro Trump: “Giù le mani dalla Groenlandia”Migliaia di persone sono scese in piazza a Copenaghen per protestare contro le minacce di Donald Trump verso la Groenlandia. Altri aggiornamenti su Corteo No Kings a Roma migliaia in... Temi più discussi: No Kings, il corteo contro guerre e riarmo: Sarà una grande festa popolare; No Kings: a Roma la due giorni contro i re e le loro guerre; Sabato il corteo No Kings: Ora rilanciamo la lotta per la libertà; Oggi corteo No Kings Italia a Roma contro la guerra: Blocchiamo tutto. Oggi corteo No Kings Italia a Roma contro la guerra: Blocchiamo tuttoUna grande marcia popolare per invadere Roma e bloccarla, una mobilitazione globale che si svolge in contemporanea in altri Paesi, contro i re e le loro guerre. Oggi, sabato 28 marzo, è il gio ... tg24.sky.it Corteo No Kings e Askatasuna, a Roma attesi in 15mila: «Bloccheremo tutto». Rischio infiltratiUn preavviso di 15mila partecipanti per una manifestazione a cui aderiranno anche i sindacati ma che desta preoccupazione per chi potrebbe poi decidere di unirsi. ilmessaggero.it Da piazza della Repubblica a San Giovanni, a Roma, sfila oggi pomeriggio il corteo nazionale No Kings Italy "contro i re e loro guerre". E per dire "no all'autoritarismo, no alla guerra, no al riarmo, no al genocidio e no alla repressione", e anche "no al governo". - facebook.com facebook #IlariaSalis, la questura di Roma: no perquisizione e non c’entra con il corteo x.com