Napoli in migliaia al corteo contro la violenza col Cardinale Battaglia | Basta armi aiuti per i ragazzi
A Napoli, migliaia di persone hanno preso parte a un corteo contro la violenza, accompagnate dalla presenza del Cardinale Battaglia. Durante l’evento, il religioso ha espresso l’esigenza di limitare l’uso delle armi e di concentrare gli sforzi su aiuti concreti per i giovani. La manifestazione si è svolta lungo le vie principali della città, con cittadini di diverse età che hanno manifestato il loro dissenso e richiesto interventi più incisivi per contrastare i fenomeni di violenza.
Migliaia di persone in strada a Napoli per il corteo contro la violenza: "Bisogna fare rete, aiutare i giovani ad uscire dalla povertà educativa". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sullo stesso argomento
Corteo No Kings a Roma, migliaia in piazza: cartelli contro Trump e Meloni, “No ai re e alle loro guerre”Sono migliaia le persone scese in piazza a Roma per la manifestazione promossa dal movimento globale 'No Kings' contro la guerra.
La promessa di Vergara ai genitori dopo il successo col Napoli: “Non dovranno più lavorare””Dal rischio di smettere col calcio al sogno Champions con il Napoli: Antonio Vergara svela il segreto dietro la sua rinascita e il patto d'amore con...
IL #PAPA A #NAPOLI - In Piazza del Plebiscito, davanti a Papa Leone XIV, il cardinale Domenico Battaglia, arcivescovo di Napoli, lancia un grido contro la camorra: non solo una minaccia criminale, ma una menzogna educativa, falsa promessa, religione del facebook
Papa Leone a Napoli a un anno dall'elezione, il cardinale Battaglia: Vuole stare dove la vita non si nascondeA un anno dall’elezione di Papa Leone XIV, il cardinale Domenico Battaglia legge la scelta di Napoli come un segno. Dal Conclave agli attacchi dei potenti, il racconto di un pontificato vissuto nel ... famigliacristiana.it
Si ripete il prodigio di San Gennaro il cardinale Battaglia: A Napoli nessuno sia stranieroIl cardinale invoca il disarmo, la fine delle guerre: Pronti ad accogliere il Papa nella città della pace. Il sindaco Manfredi: Forte legame con il patrono ... napoli.repubblica.it