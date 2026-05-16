Napoli in migliaia al corteo contro la violenza col Cardinale Battaglia | Basta armi aiuti per i ragazzi

A Napoli, migliaia di persone hanno preso parte a un corteo contro la violenza, accompagnate dalla presenza del Cardinale Battaglia. Durante l’evento, il religioso ha espresso l’esigenza di limitare l’uso delle armi e di concentrare gli sforzi su aiuti concreti per i giovani. La manifestazione si è svolta lungo le vie principali della città, con cittadini di diverse età che hanno manifestato il loro dissenso e richiesto interventi più incisivi per contrastare i fenomeni di violenza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui