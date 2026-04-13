Due sparatorie a Napoli sequestrati 11 bossoli nei Quartieri Spagnoli

Nella notte a Napoli, la Polizia di Stato ha avviato indagini su due sparatorie avvenute nei Quartieri Spagnoli. Durante gli interventi, sono stati sequestrati 11 bossoli di proiettile. Le forze dell’ordine stanno analizzando i rilievi e le testimonianze raccolte sul posto per fare luce sulla dinamica degli eventi. Nessuna persona è rimasta ferita, ma le autorità proseguono con le verifiche.

Indagini della Polizia di Stato, a Napoli, su due sparatorie che si sono verificate nella notte nei Quartieri Spagnoli della città. In entrambi i casi sono intervenute le pattuglie del commissariato San Ferdinando: il primo episodio si è verificato in via San Pantaleone, dove gli agenti hanno trovato sul selciato cinque bossoli. Il secondo invece è avvenuto nella vicina via Sant’Anna di Palazzo, dove poliziotti hanno sequestrato altri sei bossoli. Non si registrano danni a persone o a cose. VIDEO Vinitaly 2026, Mastella: “Al sud manca un evento così, l’America’s. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Due sparatorie a Napoli, sequestrati 11 bossoli nei Quartieri Spagnoli Napoli, spari ai Quartieri Spagnoli: si ipotizza stesa tra gang, sequestrati bossoli dalla poliziaLa faida tra le gang del centro storico non accenna a placarsi e nel cuore dei Quartieri Spagnoli va in scena l’ennesima notte di piombo e paura. Napoli, doppia sparatoria nei Quartieri Spagnoli nella notte: trovati undici bossoliNotte di tensione nei Quartieri Spagnoli di Napoli, dove la Polizia di Stato indaga su due sparatorie avvenute a poca distanza l’una dall’altra.