Napoli Conte e De Laurentiis | dialogo per stabilizzare il futuro

A Napoli si sono svolti incontri tra l'allenatore e il presidente del club per discutere del futuro della squadra e delle strategie da adottare. Durante i colloqui, sono stati affrontati i piani per modificare la rosa in vista della prossima stagione e le responsabilità relative ai risultati ottenuti finora. Il presidente ha specificato che le decisioni sulla rosa saranno prese con il supporto dello staff tecnico, mentre l’allenatore si occuperà della gestione quotidiana in campo.

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? Punti chiave Come cambierà la rosa del Napoli con il nuovo piano di De Laurentiis?. Perché la responsabilità dei risultati ricade solo su Conte e non su Manna?. Cosa accadrà alla panchina partenopea se il Napoli non vincerà a Pisa?. Quanto influirà il taglio degli stipendi sulla gestione tecnica di Antonio Conte?.? In Breve Conte percepisce un ingaggio netto annuo di 8 milioni di euro.. Giovanni Manna mantiene la gestione tecnica e lo scouting del club.. L'incontro decisivo tra presidente e allenatore è previsto per lunedì prossimo.. Il risultato a Pisa determinerà la seconda posizione e la Champions League.. Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis hanno ripreso i contatti diretti a Napoli, rendendo l’ipotesi di un addio del tecnico alla guida partenopea sempre più remota dopo un periodo di forti tensioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli, Conte e De Laurentiis: dialogo per stabilizzare il futuro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Conte-Napoli, vertice con De Laurentiis per il futuro Conte-De Laurentiis, summit vicino per il futuro del NapoliIl futuro del Napoli passerà da un confronto diretto tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte. ULTIM’ORA: #Napoli, Antonio #Conte ha avuto i primi contatti telefonici con Aurelio #DeLaurentis: tra le due parti c’è fiducia di proseguire insieme, il tecnico salentino dovrebbe rimanere sulla panchina del club azzurro anche la prossima stagione. @matti x.com Napoli Conte resta, il piano di De Laurentiis per la prossima stagioneIl Napoli ripartirà da Antonio Conte che resta anche nella prossima stagione: il piano del patron De Laurentiis ... napolicalciolive.com Napoli cambia volto, i principali cantieri del centro visti dal drone reddit Napoli, Antonio Conte in panchina anche il prossimo anno? Il sì con De Laurentiis è vicinoGli esami, diceva Eduardo, non finiscono mai. E allora Conte non deve sentirsi offeso se De Laurentiis ha qualche perplessità sulla gestione dell’ultimo anno. Magari l’ego ... ilmattino.it