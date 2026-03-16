Conte-Napoli vertice con De Laurentiis per il futuro

Il tecnico del Napoli ha incontrato il presidente della società in un vertice per discutere del futuro del club. La riunione si è concentrata sulle strategie a medio e lungo termine, con particolare attenzione alle prossime stagioni. Durante l'incontro sono stati affrontati vari aspetti legati alla pianificazione sportiva e alle esigenze della squadra. La discussione è avvenuta in un clima di confronto tra le parti.

Il futuro del Napoli non dipenderà soltanto dal mercato. In vista della prossima stagione, la società azzurra sembra intenzionata a proseguire il percorso avviato con Antonio Conte, puntando soprattutto su una crescita organizzativa e strutturale del club. La strategia non prevede necessariamente una rivoluzione della rosa. L’idea è piuttosto quella di consolidare il progetto tecnico e intervenire in modo mirato, lavorando su aspetti che riguardano anche la gestione complessiva della squadra. In questo senso, il club ritiene che i margini di miglioramento passino da elementi diversi rispetto alla semplice campagna acquisti. Il rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Conte rappresenta uno dei pilastri di questa pianificazione. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Conte-Napoli, vertice con De Laurentiis per il futuro Articoli correlati Leggi anche: Conte-Napoli, vertice a fine stagione con De Laurentiis Leggi anche: Il Mattino: “Napoli, Conte verso il Conte-ter: De Laurentiis prepara il futuro con Manna” BOMBA DEL GIORNO! CONTE VIA DAL NAPOLI NOTIZIE AGGIORNATE ORA! Tutto quello che riguarda Conte Napoli vertice con De Laurentiis... Temi più discussi: Napoli, futuro blindato: con Conte fino al 2027. Fumata bianca a maggio; Antonio Conte e il Napoli: il tecnico dei partenopei ci sarà anche nella prossima stagione?; Napoli, giornata decisiva per la Champions: perché Conte ha una grande occasione; Napoli, l'incontro tra De Laurentiis e Antonio Conte può essere anticipato: il motivo. Napoli, mercato da 130 milioni. Il Mattino: De Laurentiis conferma ConteIl futuro di Antonio Conte al Napoli non sembra in discussione. Il Mattino racconta un clima molto diverso rispetto al passato che ha spesso accompagnato. tuttomercatoweb.com Gazzetta dello Sport: Conte vuole il top. Resterà a Napoli solo con i rinforziIl futuro del Napoli passa dal confronto tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis. Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, le condizioni per proseguire insieme anche nella prossim ... napolipiu.com Meret-#Napoli, addio a fine stagione. Conte è interessato a Jean #Butez Secondo quanto riportato da Il Mattino, Antonio Conte avrebbe individuato un profilo interessante per rinforzare il reparto in caso di partenza di Meret. Il nome cerchiato in rosso sull - facebook.com facebook Napoli-Lecce, Conte: "McTominay e De Bruyne devono ritrovare ritmo, io devo fare scelte" #SkySport #SkySerieA x.com