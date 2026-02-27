Napoli Basket risoluzione consensuale con Simms | l' annuncio ufficiale del club

Il Napoli Basket ha annunciato ufficialmente la risoluzione consensuale del contratto con Amir Simms. La notizia circolava da alcuni giorni, ma ora è stata confermata dal club. Simms non fa più parte della squadra e il club ha comunicato la fine del rapporto. La decisione è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale.

La notizia era già nell'aria da qualche giorno, ma ora c'è anche l'ufficialità. Amir Simms non è più un giocatore del Napoli Basket. Il club partenopeo ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto con l'ala grande americana, ingaggiata in estate da Venezia. "La società azzurra ringrazia Simms per la professionalità dimostrata in questi mesi e gli augura le migliori fortune per il suo futuro, sia a livello personale che professionale", si legge nella nota ufficiale. Si attendono ora nuovi innesti da consegnare a coach Magro prima della ripresa del campionato.