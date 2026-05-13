Walter Mazzarri torna in panchina | ufficiale la sua nuova squadra

Walter Mazzarri riprende la sua carriera da allenatore e ha firmato con una squadra in Grecia. L'ex tecnico del Napoli, che non allenava dal febbraio 2024, torna così sul campo. La sua nuova avventura si svolge in un club straniero, segnando un ritorno ufficiale alla guida di una squadra di calcio dopo un periodo di inattività.

Walter Mazzarri torna in panchina. L'ex allenatore del Napoli, che era fermo proprio dal momento dell'addio alla squadra azzurra nel febbraio 2024, riparte dalla Grecia. Il tecnico toscano ha firmato un contratto di un anno + 1 con l'Iraklis, squadra che milita nella serie B ellenica. Il club di.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Walter Mazzarri torna ufficialmente in panchina. L'allenatore ex Napoli e Torino era stato in Grecia già 2 settimane fa per chiudere l'accordo con l'?rakl?s, neopromosso in Souper Ligka Ellada, ma la trattativa era saltata all'ultimo momento. La pista si è riaperta n x.com

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