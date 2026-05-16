Napoli arrestato il fratello di Ugo Russo

La Polizia di Napoli ha arrestato Alfredo Russo, 24 anni, fratello di Ugo Russo, il minore che perse la vita nella notte tra il 28 febbraio e l’1 marzo 2020 durante un tentativo di rapina ai danni di un carabiniere in borghese. L’arresto è avvenuto il 15 maggio 2026 e riguarda una vicenda legata a precedenti attività della famiglia. La notizia è stata confermata dalle forze dell’ordine senza ulteriori dettagli sul motivo dell’arresto.

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NAPOLI, 16 MAGGIO 2026 – La Polizia di Stato ha arrestato Alfredo Russo, 24 anni, fratello di Ugo Russo, il 15enne morto a Napoli nella notte tra il 28 febbraio e l’1 marzo 2020 durante un tentativo di rapina ai danni di un carabiniere in borghese. L’arresto è stato eseguito nei giorni scorsi a seguito di una perquisizione nel corso della quale gli agenti hanno rinvenuto una pistola con matricola cancellata, dotata di caricatore prolungato, e venti cartucce calibro 9×19. Nei confronti del giovane è stata eseguita una misura cautelare in carcere. Le accuse contestate sono porto e detenzione illegale di arma da sparo aggravati dalle modalità mafiose. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Napoli, arrestato il fratello di Ugo Russo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Trovato in possesso di una pistola con caricatore potenziato: arrestato il fratello di Ugo Russo Sullo stesso argomento Pistola con caricatore potenziato, arrestato il fratello di Ugo Russo, 15enne ucciso a Santa LuciaAlfredo Russo, 24 anni, è stato arrestato dalla Polizia di Stato: è il fratello di Ugo Russo, il 15enne ucciso da un carabiniere durante un tentativo... Ugo Russo ucciso da un carabiniere che tentava di rapinare a Napoli, la famiglia: “Processo vada avanti”La notte tra il 28 febbraio e il 1 marzo 2020 Ugo Russo, un ragazzo di 15 anni, viene ucciso da un carabiniere che aveva tentato di rapinare, a... Napoli, trovato con una pistola con caricatore potenziato: arrestato il fratello di Ugo RussoLa Polizia di Stato ha arrestato il 24enne Alfredo Russo, fratello di Ugo, il 15enne ucciso la notte tra il 28 febbraio e l'1 marzo 2020 a Napoli, durante un tentativo di rapina. Il ... ilmattino.it Pistola con caricatore potenziato, arrestato il fratello di Ugo Russo, 15enne ucciso a Santa LuciaAlfredo Russo, 24 anni, è stato arrestato dalla Polizia di Stato: è il fratello di Ugo Russo, il 15enne ucciso da un carabiniere durante un tentativo ... fanpage.it