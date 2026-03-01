Ugo Russo ucciso da un carabiniere che tentava di rapinare a Napoli la famiglia | Processo vada avanti

Nella notte tra il 28 febbraio e il 1 marzo 2020, a Napoli, un ragazzo di 15 anni è stato ucciso da un carabiniere coinvolto in un tentativo di rapina. La famiglia di Ugo Russo ha dichiarato che il processo dovrebbe continuare, chiedendo che si faccia piena luce sui fatti. L’incidente ha attirato l’attenzione sull’episodio e sulla dinamica degli eventi.

La notte tra il 28 febbraio e il 1 marzo 2020 Ugo Russo, un ragazzo di 15 anni, viene ucciso da un carabiniere che aveva tentato di rapinare, a Napoli. Il processo per accertare cosa sia accaduto è ancora in corso anche se, spiega la famiglia, procede lentamente. 🔗 Leggi su Fanpage.it Ugo, pescatore ucciso da una scarica elettrica per un filo non controllato. La famiglia: “Chiediamo giustizia”Ugo Manganaro, pescatore 34enne, morì folgorato nel 2022 a causa di un filo elettrico non controllato. Femminicidio Trandafir, il carabiniere che non raccolse la denuncia a processo: “Alla sbarra un intero sistema”Inizierà domani, martedì 20 gennaio, il processo all'ex luogotenente di Castelfranco Emilia che non raccolse la denuncia presentata da Gabriela... Contenuti e approfondimenti su Ugo Russo. Temi più discussi: Napoli, morte di Ugo Russo: sei anni senza verità e giustizia; Verità e giustizia per Ugo Russo / Via Generale Orsini, Napoli; Napoli, fermato l'amico di Ugo Russo: sparò contro la caserma Pastrengo dopo l'omicidio; Colpo grosso ai Quartieri Spagnoli, preso il pistolero che sfidò lo Stato. Napoli, fermato l'amico di Ugo Russo: sparò contro la caserma Pastrengo dopo l'omicidioQuando il suo sguardo ha incrociato quello degli agenti si è subito mostrato nervoso e preoccupato. Tanto è bastato a far scattare il controllo e le cattive sorprese non si ... ilmattino.it «Giustizia per Ugo Russo»: scritte su balconi a Napoli ai quartieri spagnoli''Che fine ha fatto il processo per l'omicidio di Ugo Russo?: queste ed altre scritte sono apparse in mattinata su lenzuola esposte ai Quartieri Spagnoli di Napoli dove viveva il ragazzo che a 15 ... ilmattino.it Oggi, 28 febbraio, sono trascorsi esattamente sei anni da quella notte che ha cambiato per sempre Napoli: Ugo Russo, appena 15 anni, è stato ucciso da un carabiniere fuori servizio, colpito da tre proiettili, il fatale alla nuca, mentre cercava di scappare. Insie - facebook.com facebook