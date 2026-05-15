Pistola con caricatore potenziato arrestato il fratello di Ugo Russo 15enne ucciso a Santa Lucia

Da fanpage.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia di Stato ha arrestato Alfredo Russo, 24 anni, fratello di Ugo Russo, il ragazzo di 15 anni ucciso nel 2020 durante un tentativo di rapina a Santa Lucia. L’uomo è stato fermato con una pistola dotata di caricatore potenziato. La notizia arriva dopo un’indagine durata diversi mesi e si collega a un episodio in cui l’indagato è stato trovato in possesso di armi. L’arresto si inserisce in un’operazione di contrasto alla criminalità legata al traffico di armi.

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Alfredo Russo, 24 anni, è stato arrestato dalla Polizia di Stato: è il fratello di Ugo Russo, il 15enne ucciso da un carabiniere durante un tentativo di rapina a Santa Lucia nel 2020. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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