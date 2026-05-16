Napoli allarme tumori | il legame tra aree critiche e salute locale

A Napoli, i dati sugli studi epidemiologici indicano un aumento dei casi di tumori in alcune aree della città. In particolare, nei quartieri portuali si registra un’incidenza superiore alla media generale, con numeri più elevati rispetto ad altre zone. Le ricognizioni segnalano che alcune aree specifiche mostrano tassi di diagnosi più elevati rispetto alla media cittadina. Le autorità sanitarie continuano a monitorare la situazione e a raccogliere dati per approfondire le cause di questa differenza territoriale.

? Punti chiave Quali distretti di Napoli mostrano i picchi più alti di tumori?. Perché l'incidenza nei quartieri portuali è così superiore alla media?. Come influenzano le emissioni industriali la salute dei residenti a Bagnoli?. Chi deve intervenire per limitare le polveri sottili nei distretti critici?.? In Breve Distretto 31 registra incidenza tumori polmone donne a 136,23 nel triennio 2020-2022.. Bagnoli distretto 25 presenta tumori fegato con tasso standardizzato di 27,75.. Analisi epidemiologica copre tre periodi temporali tra il 2010 e il 2022.. Assessore Vincenzo Santagada riceve dati disaggregati per distretto sanitario dall'Asl Napoli 1. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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