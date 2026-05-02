Longevità | il legame tra salute orale e prevenzione chirurgica

Recenti studi hanno evidenziato come la salute orale possa influenzare gli interventi chirurgici, specialmente quelli di natura colorettale. Una piccola infezione nella bocca può compromettere l’esito di un intervento e aumentare il rischio di complicanze. Per questo motivo, i chirurghi colorettali collaborano frequentemente con gli odontoiatri, al fine di ridurre le possibili complicazioni legate a infezioni orali non trattate prima dell’intervento.

? Cosa scoprirai Come influisce una piccola infezione orale sulla riuscita di un intervento?. Perché un chirurgo colorettale deve collaborare con un odontoiatra?. Quali rischi alimentari si corrono dopo un intervento odontoiatrico specialistico?. Come coordinare la cura della bocca per garantire una longevità stabile?.? In Breve Ernesto Di Pietro ha condotto il dibattito a Milano il 2 maggio 2026.. Pierpaolo Sileri ha integrato le analisi cliniche con il punto di vista di Oscar Arnaboldi.. Il coordinamento tra chirurgia colorettale e odontoiatria previene complicazioni post-intervento.. La gestione multidisciplinare incide sulla stabilità dei risultati clinici per i pazienti anziani.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Episode 11 | Athletes Corner with Mark Whitefield DDS - Oral Health Is Killing Athlete Recovery

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