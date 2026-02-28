Verona-Napoli | Conte al Bentegodi per blindare la zona Champions

Sabato 28 febbraio alle 18:00, al Bentegodi, si affrontano Verona e Napoli in una sfida importante. Le due squadre arrivano dopo recenti sconfitte e cercano punti fondamentali in classifica. La partita si presenta come un’occasione per migliorare la posizione in zona Champions League, con l’attenzione tutta rivolta sul campo e sui risultati che ne seguiranno.

Sabato alle 18:00 gli azzurri sfidano un Hellas in crisi nera. Analisi, formazioni e focus sul momento d'oro di Hojlund. Nella cornice del Bentegodi, nel tardo pomeriggio di sabato 28 febbraio alle ore 18:00, va in scena un testacoda drammatico tra due compagini reduci da pesanti battute d’arresto. Il Napoli di Antonio Conte, scivolato a -14 dalla vetta dopo il ko nello scontro diretto con l’Atalanta, deve blindare il terzo posto in coabitazione con la Roma per non compromettere l’obiettivo Champions League. Di fronte, un Verona in caduta libera, fanalino di coda della Serie A insieme al Lecce e reduce dal traumatico 3-0 subito dal Sassuolo, che ha certificato una crisi d’identità profonda: i gialloblù non centrano il successo da ben dieci giornate. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

