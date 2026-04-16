Napoli-Lazio | Conte sfida Sarri per blindare la Champions

Sabato 18 aprile alle 18.00, allo Stadio Maradona, si svolgerà la partita tra Napoli e Lazio. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, che cercano punti fondamentali nella lotta per le posizioni di vertice in classifica. Le due squadre si preparano ad affrontarsi in un match che potrebbe influenzare le prossime settimane di campionato, con i tifosi pronti a sostenere le proprie squadre.

Sabato 18 aprile alle ore 18.00, lo Stadio Maradona ospiterà il confronto tra Napoli e Lazio. La sfida, cruciale per la classifica della Serie A, vede gli azzurri di Antonio Conte affrontare la squadra guidata da Maurizio Sarri con l’obiettivo di consolidare la seconda posizione e accorciare le distanze per la qualificazione alla Champions League. L’importanza strategica del match per la classifica. Il contesto che prepara il duello partenopeo è segnato dal recente pareggio ottenuto a Parma e dalla vittoria dell’Inter a Como. Questi risultati hanno riacceso le pressioni sul Napoli, che deve ora blindare il secondo posto per non perdere terreno nella corsa verso l’Europa più prestigiosa.🔗 Leggi su Ameve.eu

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