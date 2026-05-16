Napoli a Pisa | Conte sfida l’incognita per blindare la Champions

Il Napoli si prepara a affrontare la trasferta a Pisa in un match che potrebbe risultare decisivo per la corsa alla qualificazione in Champions League. La squadra dovrà fare a meno di Politano e Neres, due attaccanti importanti, e sarà interessante vedere come l’allenatore deciderà di schierare l’attacco. Nel frattempo, la dirigenza ha approvato il ritorno anticipato di Lukaku, che potrebbe essere disponibile per questa partita. La sfida si annuncia come un banco di prova per il tecnico e la rosa partenopea.

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? Punti chiave Come farà Conte a schierare l'attacco senza Politano e Neres?. Perché la dirigenza ha accettato il rientro anticipato di Lukaku?. Chi sostituirà l'attaccante belga dopo la decisione sulla rescissione?. Come influirà l'assenza di Politano sulle scelte tattiche di Gutierrez?.? In Breve Politano squalificato e Neres infortunio costringono Gutierrez e Spinazzola a giocare subito.. Lukaku rientra in Belgio anticipando la pausa di dieci giorni dopo la fuga.. Rescissione contrattuale di Lukaku concordata entro il 30 giugno per risparmiare sullo stipendio.. Ultima sfida stagionale programmata al Maradona contro l'Udinese dopo il match a Pisa. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli a Pisa: Conte sfida l’incognita per blindare la Champions ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Napoli-Lazio: Conte sfida Sarri per blindare la Champions Napoli a Pisa per blindare la ChampionsNAPOLI, 16 MAGGIO 2026 – Il Napoli si prepara alla trasferta di Pisa con l’obiettivo di avvicinare la qualificazione alla prossima Champions League e... Il confronto tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte potrebbe andare in scena immediatamente dopo la trasferta di Pisa, con l’obiettivo di chiarire al più presto le strategie per la prossima stagione #DeLaurentiis #Conte #ForzaNapoliSempre x.com RASSEGNA - Il Mattino: Napoli: Conte, più vicina la riconferma, Champions, domenica a Pisa la gara decisiva, tutti disponibiliIl Napoli in trasferta a Pisa, le gare della 37esima giornata e la corsa Champions, gli Internazionali d'Italia a Roma, Sal Da Vinci in gara all'Eurovision. Questo e molto altro sulle prime pagine dei ... napolimagazine.com Pisa-Napoli, le probabili formazioni: out Politano, la scelta di Conte su De BruynePisa-Napoli, 37ª giornata di Serie A all'Arena Garibaldi. Antonio Conte a caccia della matematica Champions, Politano squalificato. Hiljemark già retrocesso ... tuttonapoli.net [Discussione post-partita] Napoli vs Bologna | 2-3 reddit