A Fuorigrotta si è svolta una pedalata collettiva organizzata in occasione dei venticinque anni di Bimbimbici. I partecipanti hanno potuto iscriversi tramite WhatsApp per ricevere gadget e partecipare all’evento. Dopo la pedalata, si è tenuto un pic-nic in una zona dedicata, aperto ai presenti. La manifestazione ha coinvolto famiglie e ciclisti di diverse età, promuovendo la mobilità sostenibile e l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano.

? Domande chiave Come ci si può iscrivere via WhatsApp per ricevere i gadget?. Dove si svolgerà il pic-nic dopo la pedalata collettiva?. Come funziona il trasporto gratuito delle bici sulla linea 2?. Perché questa iniziativa è legata al progetto Napoli capitale sport?.? In Breve Attività quotidiane di pedibus e bicibus iniziate il 4 maggio per sensibilizzare le famiglie.. Iscrizioni all'evento tramite messaggio WhatsApp al numero 3396795037 per ricevere gadget e maglietta.. Trasporto bici gratuito sui treni metropolitani e regionali durante i fine settimana e festivi.. Percorso guidato da Manlio da Largo Alessandro Lala verso il Parco della Mostra d'Oltremare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, 25 anni di Bimbimbici: pedalata a Fuorigrotta per la mobilità

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Bimbimbici compie 25 anni: ritrovo in piazza Tre Martiri all’insegna di mobilità sostenibile, sport e musicaRimini si prepara a festeggiare i 25 anni di Bimbimbici, la storica iniziativa promossa da Fiab - Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta -...

Pedalando sui lungarni: la 25° edizione di 'Bimbimbici' promuove la mobilità sostenibileE' stata presentata nella mattinata di giovedì 7 maggio la venticinquesima edizione di ‘Bimbimbici’, manifestazione organizzata da Fiab in...

Il Napoli di Conte torna a giocare di lunedì contro il Bologna. Questa la tradizione negli ultimi due anni nel monday night: 2024/25: Bologna-Napoli (1-1) Napoli-Empoli (3-0) 2025/26: Napoli-Pisa (3-2) Napoli-Milan (1-0) #napolibologna #seriea x.com

4 notti a Roma + 4 notti a Napoli (25 giugno - 3 luglio) reddit

I 100 anni di storia del Napoli attraverso le grandi amichevoli: la presentazione del libro di Gianfranco CoppolaCento anni di azzurro rivissuti con chi ha scritto le pagine di un romanzo storico. Bruscolotti, Canè, Montefusco, il presidente Ferlaino, S. E. il Cardinale Crescenzio Sepe e tanti ... ilmattino.it

LIBRI - Indimenticabili - I cento anni del Napoli raccontati con le storie delle amichevoli internazionali di Gianfranco Coppola, presentazione martedì 19 maggio al ...Il racconto di 100 anni di storia del Napoli attraverso le amichevoli internazionali degli azzurri. Con questa idea innovativa Gianfranco Coppola porta in libreria un volume dedicato agli appassionati ... napolimagazine.com