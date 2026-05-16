Nagatomo convocato a 39 anni per il quinto Mondiale E le lacrime dell’ex Inter fanno il giro del web

A 39 anni, e a pochi mesi dal compiere 40, l’ex calciatore ha ricevuto la convocazione per il quinto Mondiale della sua carriera. Questa notizia ha suscitato molte emozioni, e le immagini delle sue lacrime sono state condivise e commentate sui social network. La sua partecipazione rappresenta un traguardo importante in una carriera lunga e ricca di esperienze. La convocazione è stata annunciata ufficialmente nelle ultime ore, attirando l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori.

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All’età di 39 anni, i 40 li compirà il prossimo 12 settembre, Yuto Nagatomo prenderà parte al quinto Mondiale della sua carriera: il video delle lacrime di gioia del terzino alla notizia della convocazione, immortalato dall’FC Tokyo, il club della J1 League in cui milita dal 2021, ha fatto rapidamente il giro del web e dei social media diventando virale e suscitando grande commozione tra i tifosi e gli appassionati di calcio. L’ex giocatore di Cesena e Inter è stato ripreso mentre ascoltava i nomi dei convocati per i prossimi Mondiali 2026 che si terranno tra Stati Uniti, Canada e Messico a partire dal prossimo 11 giugno fino al 19 luglio.... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Nagatomo convocato a 39 anni per il quinto Mondiale. E le lacrime dell’ex Inter fanno il giro del web ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Nagatomo convocato per Mondiali col Giappone a 39 anni: si commuove Sullo stesso argomento Storico Nagatomo, convocato dal Giappone a 39 anni: l’ex Inter parteciperà al suo quinto Mondialedi Redazione Inter News 24Mentre le grandi d’America si preparano ad accogliere 48 nazionali, l’ex terzino dell’Inter festeggia la sua quinta... Nagatomo convocato per il Mondiale a 39 anni: la sua reazione commuove il webYuto Nagatomo viene convocato per giocare il Mondiale in Stati Uniti, Canada e Messico all'età di 38 anni. Emozione e commozione per Nagatomo. L’ex giocatore dell’Inter, a 39 anni, viene convocato ai mondiali a e non riesce a trattenere le lacrime @fctokyoofficial #Nagatomo #corrieredellosport x.com Nagatomo convocato a 39 anni per il quinto Mondiale. E le lacrime dell’ex Inter fanno il giro del webA quasi 40 anni il terzino giapponese entrerà nella storia del calcio asiatico. Con 144 presenze in nazionale, volerà al Mondiale 2026 ... ilgiornale.it Il calciatore Y?to Nagatomo ha scoperto di essere stato convocato per la nazionale giapponese e ha iniziato a piangere per l'emozione Ha 39 anni e sarebbe il suo quinto mondiale, non se lo aspettava affatto reddit Yuto Nagatomo scoppia in lacrime: a 39 anni andrà al Mondiale. VIDEO39 anni, quattro Mondiali giocati, eppure le lacrime quando scopre di essere stato convocato per il quinto sono come quelle di un bambino. Yuto Nagatomo, giocatore dell'Fc Tokyo ed ex Inter e Cesena, ... sport.sky.it