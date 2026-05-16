Nagatomo convocato ai Mondiali a 39 anni | l’ex Inter scoppia in lacrime È un’emozione travolgente ce l’ho fatta

A 39 anni, dopo aver partecipato a quattro edizioni dei Mondiali, l’ex calciatore giapponese ha mostrato grande emozione ascoltando il suo nome durante la comunicazione del commissario tecnico del Giappone sui convocati per il torneo di giugno, che si svolgerà negli Stati Uniti, Messico e Canada. L’atleta ha scatenato una reazione di lacrime e commozione, dimostrando il forte legame con questa manifestazione e la soddisfazione di aver raggiunto nuovamente la partecipazione.

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39 anni, già quattro Mondiali disputati, ma Yuto Nagatomo non ha trattenuto l’emozione quando ha sentito il suo nome nell’annuncio di Moriyasu, commissario tecnico del Giappone, sui convocati per i Mondiali che si giocheranno a giugno tra Usa, Messico e Canada. L’ex calciatore di Inter e Cesena, bandiera della nazionale giapponese, è stato infatti convocato per il quinto Mondiale consecutivo con la sua selezione ed è scoppiato a piangere. A riprendere la sua reazione è stato il Tokyo Fc, club dove gioca oggi Nagatomo. Nel video pubblicato sul loro account X si vede Nagatomo ascoltare attentamente la lista dei convocati del Ct, poi cambia espressione quando sente il suo nome e dopo una decina di secondi scoppia in un pianto liberatorio di gioia e di grandissima emozione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nagatomo convocato ai Mondiali a 39 anni: l’ex Inter scoppia in lacrime. “È un’emozione travolgente, ce l’ho fatta” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Storico Nagatomo, convocato dal Giappone a 39 anni: l’ex Inter parteciperà al suo quinto Mondialedi Redazione Inter News 24Mentre le grandi d’America si preparano ad accogliere 48 nazionali, l’ex terzino dell’Inter festeggia la sua quinta... Nagatomo convocato per il Mondiale a 39 anni: la sua reazione commuove il webYuto Nagatomo viene convocato per giocare il Mondiale in Stati Uniti, Canada e Messico all'età di 38 anni. Emozione e commozione per Nagatomo. L’ex giocatore dell’Inter, a 39 anni, viene convocato ai mondiali a e non riesce a trattenere le lacrime @fctokyoofficial #Nagatomo #corrieredellosport x.com Yuto Nagatomo scoppia in lacrime: a 39 anni andrà al Mondiale. VIDEO39 anni, quattro Mondiali giocati, eppure le lacrime quando scopre di essere stato convocato per il quinto sono come quelle di un bambino. Yuto Nagatomo, giocatore dell'Fc Tokyo ed ex Inter e Cesena, ... sport.sky.it Il calciatore Y?to Nagatomo ha scoperto di essere stato convocato per la nazionale giapponese e ha iniziato a piangere per l'emozione Ha 39 anni e sarebbe il suo quinto mondiale, non se lo aspettava affatto reddit Nagatomo ai Mondiali a 39 anni: lacrime per l’ex InterYuto Nagatomo convocato dal Giappone per i Mondiali 2026 a 39 anni: emozione e lacrime per l’ex difensore dell’Inter. europacalcio.it