Nagatomo ai Mondiali a 39 anni | il pianto dell’ex Inter dopo la chiamata

A 39 anni, l’ex calciatore ha ricevuto la convocazione per i Mondiali, suscitando una forte emozione. Dopo aver appreso della chiamata, si è lasciato andare a un pianto immediato. La selezione è arrivata dopo un percorso che ha incontrato diversi ostacoli, tra cui infortuni e momenti di dubbio sulla sua presenza nella lista definitiva. La sua reazione istintiva è stata di grande commozione, visibile subito dopo il momento della comunicazione ufficiale.

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