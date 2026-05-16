Nagatomo ai Mondiali a 39 anni | il pianto dell’ex Inter dopo la chiamata
A 39 anni, l’ex calciatore ha ricevuto la convocazione per i Mondiali, suscitando una forte emozione. Dopo aver appreso della chiamata, si è lasciato andare a un pianto immediato. La selezione è arrivata dopo un percorso che ha incontrato diversi ostacoli, tra cui infortuni e momenti di dubbio sulla sua presenza nella lista definitiva. La sua reazione istintiva è stata di grande commozione, visibile subito dopo il momento della comunicazione ufficiale.
? Domande chiave Come ha reagito Nagatomo nel momento esatto della chiamata?. Quali ostacoli hanno rischiato di negargli la convocazione per il Mondiale?. Perché questa selezione è più importante delle precedenti quattro edizioni?. In che modo la sua presenza influenzerà le scelte di Moriyasu?.? In Breve Convocatoria decisa dal tecnico Moriyasu per il torneo in USA, Messico e Canada.. Il difensore del Tokyo FC ha superato difficoltà recenti con il club giapponese.. La quinta partecipazione mondiale avviene dopo quattro precedenti edizioni disputate dal veterano.. L'emozione è stata ripresa dai canali ufficiali del Tokyo FC tramite video.. A 39 anni, Yuto Nagatomo riceve la convocazione per il quinto Mondiale consecutivo dopo aver ascoltato l’annuncio di Moriyasu, scoppiando in un pianto liberatorio davanti ai canali del Tokyo Fc. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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