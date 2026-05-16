Dopo il finale della stagione, l’anime di My Hero Academia ha annunciato che tornerà con nuovo materiale speciale questa estate. La conferma è arrivata poco dopo la messa in onda dell’episodio conclusivo della stagione, che sembrava aver concluso la storia principale. La data di uscita esatta non è stata ancora comunicata, ma i fan attendono con interesse ulteriori dettagli. La serie rimane uno dei franchise più seguiti nel panorama degli anime, con una base di appassionati molto attiva.

My Hero Academia potrebbe aver concluso la sua storia con un episodio speciale dell’anime all’inizio di questa primavera, ma il franchise ha confermato che tornerà con nuovo materiale speciale più avanti quest’estate. L’anime tratto dall’omonimo manga di K?hei Horikoshi si è concluso con l’ottava e ultima stagione lo scorso autunno, ma ecco un annuncio a sorpresa: il franchise sarebbe continuato. Ciò è avvenuto attraverso un nuovo episodio speciale che ha rivelato ulteriori dettagli su ciò che è accaduto dopo quel gran finale, e i fan hanno potuto dare un’occhiata a ciò che riserva il futuro a Deku e agli altri mentre si avvicinano alla vita adulta. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - My Hero Academia: l’anime torna con una nuova data di uscita dopo il finale

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My Hero Academia and Brawl Stars!

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