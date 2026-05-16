Recentemente i tassi di interesse sui mutui variabili sono saliti al 3,43%, riducendo la differenza rispetto ai mutui a tasso fisso. Questa variazione rende meno conveniente scegliere un mutuo fisso per chi aveva previsto un risparmio maggiore. Si prevede che, con l’aumento dei tassi, le rate mensili delle famiglie possano aumentare o ridursi in base alle condizioni di mercato. La data prevista per l’equilibrio tra le due tipologie di mutuo si avvicina, ma ancora non è stata raggiunta.

? Punti chiave Quanto inciderà l'allineamento dei tassi sulla rata mensile delle famiglie?. Quando avverrà esattamente il pareggio tra mutuo fisso e variabile?. Come cambierà la capacità di rimborso dei mutuatari nei prossimi mesi?. Perché le erogazioni continuano a crescere nonostante l'aumento dei costi?.? In Breve Tassi variabili al 3,43% con previsione pareggio con il fisso entro sei mesi.. Dati Abi di aprile mostrano crescita erogazioni nonostante la pressione sui costi.. L'esperto Bertolino prevede allineamento tra modelli fisso e variabile entro metà anno.. Le famiglie devono ricalcolare la capacità di rimborso per la volatilità dei mercati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mutui variabili al 3,43%: il vantaggio rispetto al fisso svanisce

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Mutuo a Tasso Fisso o Variabile La Scelta Giusta per Te (Spiegato Semplice)

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