Mutui variabili in rialzo | le rate tornano a salire tra Euribor e inflazione

Ad aprile, le rate dei mutui variabili sono aumentate di circa 5 euro rispetto al mese precedente, secondo le ultime stime. L'incremento è legato all'aumento dell'Euribor e all'inflazione, fattori che continuano a influenzare i costi dei finanziamenti. Le previsioni indicano che nei prossimi mesi i rialzi potrebbero proseguire, con effetti diretti sulle famiglie che hanno stipulato mutui di questo tipo.

Nel mese di aprile 2026, i mutui a tasso variabile stanno vivendo un aumento delle rate, nonostante la Banca Centrale Europea non abbia agito ieri direttamente sui tassi di interesse. Secondo le stime di Facile.it, la rata di un mutuo variabile standard di 126.000 euro in 25 anni è aumentata di circa 5 euro al mese, con previsioni di un ulteriore incremento anche nel mese di maggio 2026. Le previsioni suggeriscono un aumento consistente delle rate fino a fine anno, con impatti rilevanti per le famiglie italiane che hanno optato per finanziamenti a tasso variabile. Questo aumento delle rate è strettamente legato all'andamento dell’Euribor, il tasso di interesse a cui sono generalmente agganciati i mutui variabili in Italia.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Mutui variabili in rialzo: le rate tornano a salire tra Euribor e inflazione BEFFA MUTUI! LA BCE NON ALZA I TASSI MA I RINCARI CI SARANNO: PER QUALCUNO FINO A +30€ MENSILI Notizie correlate Inflazione al 3%: tassi BCE fermi, ma l’Euribor spinge i mutui? Cosa sapere L'inflazione nell'area Euro sale al 3% ad aprile nonostante il fermo della BCE. Leggi anche: Bce lascia i tassi invariati al 2%, l’inflazione mette a rischio le rate dei mutui di maggio Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: BCE verso una possibile conferma dei tassi. Gli effetti su mutui a tasso fisso e variabile; Mutui variabili, rate in aumento: +5 euro ad aprile, fino a +47 euro entro fine 2026; Riunione BCE: i tassi restano invariati, ma le rate dei mutui variabili aumentano; BCE, tassi fermi ad aprile: rialzo solo rimandato. Mutui, rate in aumento anche senza rialzi BCE: cosa sta succedendoLe rate dei mutui variabili tornano a salire nonostante la BCE ferma. Colpa dell’Euribor in crescita: entro fine 2026 aumenti fino a 47 euro al mese. Fisso ancora competitivo ma attenzione all’inflazi ... diariodelweb.it Bce, effetto sui mutui: rate di aprile e maggio in aumento? Ecco le simulazioniNella riunione di oggi la Bce dovrebbe non intervenire sui tassi, eppure le rate dei mutui variabili hanno già iniziato a salire a causa delle tensioni internazionali. Secondo le stime di Facile.it, a ... affaritaliani.it Con l’inflazione al 3% la BCE tiene i tassi fermi ma i mutui variabili iniziano già a salire • La Banca Centrale Europea non alza ancora i tassi pur sottolineando le incertezze economiche. I mutui sono già in tensione, primi aumenti del variabile. x.com La guerra in Iran fa salire i costi energetici e finanziari e in due mesi pesa per 1,7 miliardi sugli italiani. #bollette più care, carburanti in aumento e mutui variabili in crescita colpiscono famiglie e automobilisti. https://ift.tt/kWGJ7sZ - facebook.com facebook