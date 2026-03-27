Tassi sui mutui in calo in Toscana | a marzo fisso al 3,26% e variabile al 2,57%

A marzo, i tassi sui mutui in Toscana sono scesi rispetto ai mesi precedenti. Il tasso fisso medio si attesta al 3,26%, mentre quello variabile al 2,57%. Dopo periodi di aumenti per il fisso e stabilità per il variabile, si registra una diminuzione dei tassi medi sui nuovi contratti di mutuo.

Rallenta il costo dei finanziamenti dopo i rialzi dei mesi scorsi. I mutui green restano i più convenienti: TAN medio sotto il 3% sul fisso (2,97%) e al 2,40% sul variabile, con risparmi sensibili su rata e interessi Dopo alcuni mesi di rialzi sul tasso fisso e di sostanziale stabilità sul variabile, a marzo il Tasso Annuo Nominale (TAN) medio dei mutui torna a diminuire. Nonostante l’instabilità geopolitica delle ultime settimane legata al conflitto in Medio Oriente, il mercato italiano non registra al momento scossoni rilevanti: i tassi, infatti, risultano in calo rispetto a febbraio. Secondo i dati dell’Osservatorio di MutuiOnline.it, considerando sia i finanziamenti standard sia i mutui green, a marzo il TAN medio del tasso fisso scende dal 3,42% al 3,26%, mentre il variabile passa dal 2,64% al 2,57%. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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