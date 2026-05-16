Abi ad aprile salgono i tassi sui mutui per la casa | 3,43%

A aprile, i tassi medi applicati dalle banche sui nuovi mutui per la casa sono aumentati rispetto al mese precedente, passando al 3,43%. Per i finanziamenti destinati alle imprese, il tasso si è attestato al 3,62%, rispetto al 3,26% di marzo. Questi dati indicano un incremento nelle condizioni di finanziamento offerte dai principali istituti bancari, sia per le abitazioni che per le attività imprenditoriali.

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