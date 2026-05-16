Abi ad aprile salgono i tassi sui mutui per la casa | 3,43%
A aprile, i tassi medi applicati dalle banche sui nuovi mutui per la casa sono aumentati rispetto al mese precedente, passando al 3,43%. Per i finanziamenti destinati alle imprese, il tasso si è attestato al 3,62%, rispetto al 3,26% di marzo. Questi dati indicano un incremento nelle condizioni di finanziamento offerte dai principali istituti bancari, sia per le abitazioni che per le attività imprenditoriali.
Ad aprile sale il tasso medio praticato dalle banche sulle nuove operazioni di finanziamento: per le imprese al 3,62% (dal 3,26% nel mese precedente), per l’acquisto di abitazioni al 3,43% (dal 3,36% di marzo). Lo indica il rapporto mensile Abi. Il tasso medio praticato sul totale dei prestiti, cioè quelli sottoscritti negli anni, è stato il 4,02 dal 3,98% del mese precedente. Continua a crescere l’ammontare dei prestiti a imprese e famiglie: ad aprile ha segnato +2,7% su base annua, accelerando dal +2,4% di marzo. L’ammontare raggiunge i 1.300 miliardi di euro. Si conferma così il percorso innescato a marzo 2025 ma per il futuro bisognerà vedere l’impatto sulla domanda derivante dalla durata della guerra fra Iran e Usa. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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